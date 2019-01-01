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أبو سيف يفتتح مخيم "بين الركام نحيا" في واد الحمّص

الأحد 18 أغسطس 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سيف يفتتح مخيم "بين الركام نحيا" في واد الحمّص


القدس المحتلة / سما /

 افتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اليوم الأحد، مخيم "بين الركام نحيا"  في منطقة واد الحمّص ببلدة صور باهر شرق مدينة القدس المحتلة، لمواجهة الهجمة الإسرائيلية الشرسة، ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019.

وأكد أبو سيف خلال افتتاح المخيم، على ضرورة المشاركة والتضامن مع أهلنا في واد الحمص، عبر سلسلة فعاليات تعزز من صمود سكان المنطقة، مشيراً إلى أن الأمل يكمن في أطفال فلسطين.

 وقال: "من بين الركام نحيا، بل نصمد ونضحك ونواصل مشوار الآباء الذين حافظوا على الأرض وسيواصل الأطفال والشباب من بعدنا، لأن هذه الأرض بكل مكوناتها تؤكد أنها للكنعانيين، أي أن الفلسطيني له ماضٍ وتاريخ عريق وحاضر ومستقبل مشرق".

من جهته أكد رئيس مجلس قروي الخاص خضر حمدان، أهمية هذا المخيم، في ظل إجراءات الاحتلال بحق المواطنين من هدم للمنازل وما خلف ذلك من آثار نفسية على الأطفال، مشيراً إلى أن تنظيم هذا المخيم يعزز القيم الوطنية والمجتمعية.

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