بغض النظر عن الانتخابات.. نتنياهو يهدد بشن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاحد، مجددًا بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.

ونقل موقع (0404 الإسرائيلي) عن نتنياهو قوله: "سنبدأ حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لزم الأمر، بغض النظر عن اجراء الانتخابات".

وأضاف نتنياهو قائلاً:" لقد سمعت تصريحات أنني أتجنب القيام بعمل عسكري واسع في غزة بسبب اعتبارات الانتخابات، هذا غير صحيح، أي شخص يعرفني يعرف اعتباراتي".

ويوم أمس، شهدت الحدود الشمالية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة مساء أمس، حدثًا أمنياً تخلله اشتباك مسلح بين ثلاثة مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد الثلاثة وتم تشييع جثامينهم ظهر اليوم.

وفي ضوء هذه التطورات الميدانية التي طرأت على أجواء القطاع، شنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في القطاع طالت مواقع وأهداف عسكرية لحماس.