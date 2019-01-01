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لا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد

الجهاد الإسلامي للإسرائيليين: غزة ستكون جحيما لكم إذا واصلتم اعتداءاتكم!

الأحد 18 أغسطس 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي للإسرائيليين: غزة ستكون جحيما لكم إذا واصلتم اعتداءاتكم!


غزة / سما /

أكدت حركة الجهاد الإسلامي على حق الشعب الفلسطيني في مواصلة مقاومته ضد الإرهاب الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تصريحات صحفية، "إن المقاومة سترد على أي عدوان إسرائيلي بكل قوة وإصرار وشعبنا لن يستسلم للحصار الذي يجب أن ينتهي".

ووجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي قائلا: "غزة ستكون حجيما للإسرائيليين إذا واصلوا اعتداءاتهم وهي لديها مخزون قوة كبيرة ومقاومة صلبة"، متابعا "لا تحلموا أبدا بكسر غزة فهي قادرة على الصمود والتصدي".

وأشار شهاب الى "أن الاحتلال يشن حربا معلنة على شعبنا ولا يمكن لغزة أن ترفع الراية البيضاء ولدينا القدرة على الرد"، محملا الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن إجرامه واعتداءاته.

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