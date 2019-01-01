  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: مصرع مسن جراء حادث سير

الأحد 18 أغسطس 2019 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: مصرع مسن جراء حادث سير


جنين / سما /

لقي المواطن محمد سعيد شهاب زكارنه (60 عاما) مصرعه في حادث سير انقلاب ذاتي على شارع جنين- نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بان غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء امس عن وقوع حادث سير انقلاب ذاتي لمركبة على شارع جنين – نابلس وعلى الفور توجهت الشرطة والاسعاف الى المكان وتم نقل المواطن المذكور الى المشفى بحالة حرجة وادخل على اثرها لغرفة العناية المكثفه وتوفي صباح اليوم متاثرا بجراحه التي اصيب بها اثر الحادث.

واكد ارزيقات بان خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

الأكثر قراءة اليوم

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس

مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

الأخبار الرئيسية

ليبرمان: نتنياهو استعراضي و زعيم ضعيف و سيقدم ملايين الدولارات كحماية لحماس بنهاية الشهر

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

الجهاد وحماس : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة

13

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة