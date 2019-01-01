جنين: مصرع مسن جراء حادث سير

جنين / سما /

لقي المواطن محمد سعيد شهاب زكارنه (60 عاما) مصرعه في حادث سير انقلاب ذاتي على شارع جنين- نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، بان غرفة العمليات تلقت بلاغا مساء امس عن وقوع حادث سير انقلاب ذاتي لمركبة على شارع جنين – نابلس وعلى الفور توجهت الشرطة والاسعاف الى المكان وتم نقل المواطن المذكور الى المشفى بحالة حرجة وادخل على اثرها لغرفة العناية المكثفه وتوفي صباح اليوم متاثرا بجراحه التي اصيب بها اثر الحادث.

واكد ارزيقات بان خبراء الحوادث باشروا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.