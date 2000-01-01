كشف ملابسات جريمة ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنه من سكان احدى بلدات ضواحي القدس للشرطة حول قيام شخص بابتزازها بمحادثات كانت بينه وبينها وقيامه بأخذ مبلغ مالي قيمته 2000 شيقل مقابل عدم نشر المحادثات، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص وبالبحث معه افاد بقيامه بابتزاز المشتكية وأخذ مبلغ 2000 شيكل منها على فترات .

واكدت على توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الاصول