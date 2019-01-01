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ليبرمان: نتنياهو استعراضي و زعيم ضعيف و سيقدم ملايين الدولارات كحماية لحماس بنهاية الشهر

الأحد 18 أغسطس 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نتنياهو استعراضي و زعيم ضعيف و سيقدم ملايين الدولارات كحماية لحماس بنهاية الشهر


القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا: "مجددًا، نحن نواجه سلوكًا خاطئًا لرئيس الوزراء الذي يسافر حاليًا إلى أوكرانيا لتصوير أفلام الدعاية الانتخابية، في حين أن سكان جنوب اسرائيل رهائن للوضع الأمني".

وأضاف ليبرمان في منشور له كتبه في صفحته على موقع "فيسبوك": "ما حدث في الأسبوع الماضي غير مسبوق، لأول مرة، بحسب ما اذكر، بعد إطلاق ثلاثة صواريخ على مدينة سديروت ومحاولة اختراقها، لم يستجب الجيش لتعليمات رئيس الوزراء ووزير الدفاع بشكل مباشر".

وأشار الى ان "رئيس الوزراء الذي سيقدم عشرات الملايين من الدولارات كحماية لحركة حماس في نهاية الشهر، الذي تجنب سياسات مكافحة الإرهاب المستهدفة، بدلاً من البدء بالتحركات، يتم جرنا بعد قادة الإرهاب الذين يحصلون على الحصانة منه".

وأكد ليبرمان أن رئيس الوزراء، "استعراضي ممتاز، محنك من حيث الدعايات الإنتخابية، لكنه زعيم ضعيف، يفتقر القيادة والقدرة على اتخاذ القرارات في أوقات الأزمات الحقيقية".

ومن المقرر أن يبدأ مساء اليوم الأحد، بنيامين نتنياهو، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأوكرانية، كييف. ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع نظيره فلاديمير زيلنسكي وان يوقع معه عدة اتفاقات، تشمل مجالات الزراعة والسياحة ورواتب التقاعد والتعليم.

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