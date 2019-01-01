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هنية يعلن عن رعاية كأس السوبر ويكشف عن مكافأة البطل

الأحد 18 أغسطس 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلن عن رعاية كأس السوبر ويكشف عن مكافأة البطل


غزة / سما/

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن رعاية المؤسسة كأس سوبر المحافظات الجنوبية بين بطل الدوري الممتاز خدمات رفح ووصيف الكأس اتحاد الشجاعية.

وأطلق هنية على كأس السوبر اسم الراحل طلب الخباز لاعب نادي اتحاد الشجاعية السابق، حيث يعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم في فلسطين خلال حقبة الثمانينات، وشغل عدة مناصب في نادي اتحاد الشجاعية، وانتخب عضواً في مجلس ادارة النادي نهاية التسعينات.

وأكَّد هنية أن " نهائي كأس السوبر سيقام في الرابع والعشرين من الشهر الحالي"، مشيراً أن البطل سيحصل على مكافأة مالية بقيمة ١٠٠٠ دولار مقدمةً من مؤسسة أمواج الرياضية.

وشكر هنية الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم ونائبه إبراهيم أبو سليم على الجهد الكبير والدعم المتواصل من أجل إنطلاق موسم رياضي متميز ومواصلة النشاط الرياضي بأبهى صورة.

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