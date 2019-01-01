الرئيس يستقبل وفدا برلمانيا يابانيا

رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا برلمانيا يابانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان كينجي واكاميا، بحضور السفير الياباني تاكيشي اوكوبو.

ورحب الرئيس، بالوفد الضيف، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين، وحرص دولة فلسطين على تمتينها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وثمن الرئيس، الدعم الذي تقدمه اليابان في المجالات السياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني.

بدوره نقل رئيس الوفد، تحيات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مجددا التزام اليابان بدعم حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى جانب دولة إسرائيل.

واكد التزام اليابان باستمرار الدعم الاقتصادي لبناء المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة دعم ممر السلام والازدهار والمنطقة الصناعية في أريحا.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.