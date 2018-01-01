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الرئيس يتسلم التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

الأحد 18 أغسطس 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي


رام الله / سما /

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي للعام 2018، من وزير الخارجية رياض المالكي.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لوفد الوكالة برئاسة مديرها العام عماد الزهيري.

وأشاد الرئيس، بعمل الوكالة والتي تنقل قضية فلسطين ورسالة شعبها التواق للحرية والاستقلال للعالم أجمع، مؤكدين أنه رغم الاحتلال فإن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي.

وقال الرئيس: لدينا طاقات بشرية فخورين بها، وهم بمثابة سفراء لفلسطين في كل بقاع العالم، لينقلوا الصورة الحقيقية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال، لذلك فإن جهودكم واضحة وبصمتكم مؤثرة ولكم كل الدعم والتقدير.

وأضاف، ان على جميع الوزارات التكامل والتعاون لإنجاح جهود الوزارة بشكل عام ووكالة التعاون الدولي بشكل خاص، وضرورة التعاون مع القطاع الخاص لإظهار دوره الايجابي في دعم اسم فلسطين ونقل حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا للعالم اجمع.

بدوره، أشار المالكي، إلى أن فكرة انشاء وكالة للتعاون الدولي انطلقت منذ عامين وحظيت بدعم واهتمام السيد الرئيس، ما أعطاها قوة كبيرة للانطلاق ورفع اسم فلسطين عاليا.

وأوضح، أن الوكالة تعمل كذراع تنفيذي لتنفيذ التنمية في جميع قارات العالم من خلال التضامن، مؤكدا أن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي استطاعت العمل في 35 دولة في العديد من القارات في مجالات عديدة كالتعليم والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات.

وحضر اللقاء، رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

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