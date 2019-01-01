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اشتية: نعمل على إنشاء جامعة للتدريب المهني وبنك للاستثمار والتنمية

الأحد 18 أغسطس 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة بصدد إنشاء جامعة للتدريب المهني، من أجل تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من خلق فرص عمل، وتأسيس بنك للاستثمار والتنمية يوفر قروضا ميسرة للأفكار الإبداعية الشبابية.

وأضاف اشتية في تصريح مسجل، نشر على حسابه على "فيسبوك"، اليوم الأحد، لمناسبة يوم الشباب العالمي، ان الشباب الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة واستثنائية في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وارتفاع معدلات البطالة بين الفئة العمرية 19-29 عاما، خاصة خريجي الجامعات.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد من أجل أن تتناغم مخرجات العملية التربوية مع سوق العمل المحلية.

وقال: "تسعى الحكومة دائما إلى إحياء الفرص الكامنة في الشباب ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم، ونحن نحترم هذه الأحلام، ونعمل بما نستطيع معهم من أجل تحقيق هذه الأحلام، والحلم الأكبر لكل فلسطيني هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

#محمد اشتية

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