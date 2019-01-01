بلدية غزة تشارك في دورة تدريبية حول إدارة النفايات الصلبة

غزة / سما /

شاركت بلدية غزة في دورة تدريبية نظمها مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال، بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية – فرنسا، حول إدارة النفايات الصلبة ومواضيع بيئية، لمجموعة من العاملين في بلديات غزة والشمال.

وحضر افتتاح الدورة التدريبية عضو المجلس البلدي م. أحمد أبو راس، ممثلاً عن رئيس البلدية د. يحيى السراج، والمدير التنفيذي للمجلس م. عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير المجلس فرع الشمال م. وحيد البرش، وممثل الإغاثة الإسلامية في مشروع دعم إدارات النفايات الصلبة في قطاع غزة محمد غطاس.

وأكد م. أبو راس في كلمته، على أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، ومساندة عمال البلديات في أعمالهم اليومية من خلال إتباع الإرشادات المعلنة من قبل البلديات فيما يتعلق بآلية التخلص من النفايات الصلبة ومواعيد إخراجها ووضعها في الأماكن المخصصة.

وشدد على ضرورة المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة.

من جهته؛ أكد م. أبو القمبز على ضرورة توعية طواقم البلديات بكيفية إدارة النفايات الصلبة، شاكرًا الإغاثة الإسلامية – فرنسا على تعاونها الدائم مع بلدية غزة ومجلس الخدمات المشترك وتنفيذ هذه الدورة المهمة.

يذكر أن الدورة التدريبية ستعقد على مدار يومين، الأول نظري والآخر جولة ميدانية على مرافق بلدية غزة، مثل: محطة الترحيل المؤقتة "اليرموك"، ومكب النفايات الرئيس في جحر الديك شرق المدينة، وغيرها من المرافق.