  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية غزة تشارك في دورة تدريبية حول إدارة النفايات الصلبة

الأحد 18 أغسطس 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

شاركت بلدية غزة في دورة تدريبية نظمها مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي غزة والشمال، بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية – فرنسا، حول إدارة النفايات الصلبة ومواضيع بيئية، لمجموعة من العاملين في بلديات غزة والشمال.

وحضر افتتاح الدورة التدريبية عضو المجلس البلدي م. أحمد أبو راس، ممثلاً عن رئيس البلدية د. يحيى السراج، والمدير التنفيذي للمجلس م. عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير المجلس فرع الشمال م. وحيد البرش، وممثل الإغاثة الإسلامية في مشروع دعم إدارات النفايات الصلبة في قطاع غزة محمد غطاس.

وأكد م. أبو راس في كلمته، على أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة، ومساندة عمال البلديات في أعمالهم اليومية من خلال إتباع الإرشادات المعلنة من قبل البلديات فيما يتعلق بآلية التخلص من النفايات الصلبة ومواعيد إخراجها ووضعها في الأماكن المخصصة.

وشدد على ضرورة المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار والحفاظ على البيئة والممتلكات العامة.

من جهته؛ أكد م. أبو القمبز على ضرورة توعية طواقم البلديات بكيفية إدارة النفايات الصلبة، شاكرًا الإغاثة الإسلامية – فرنسا على تعاونها الدائم مع بلدية غزة ومجلس الخدمات المشترك وتنفيذ هذه الدورة المهمة.

يذكر أن الدورة التدريبية ستعقد على مدار يومين، الأول نظري والآخر جولة ميدانية على مرافق بلدية غزة، مثل: محطة الترحيل المؤقتة "اليرموك"، ومكب النفايات الرئيس في جحر الديك شرق المدينة، وغيرها من المرافق.

#بلدية غزة

الأكثر قراءة اليوم

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

فقدان الاتصال بفلسطينية من الداخل في أثيوبيا

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

الجهاد وحماس : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة

13

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

1

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس