أكثر 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل جنوني

وكالات / سما /

دائماً هناك صعود وهبوط في مستوى لاعبي كرة القدم، ومن النادر أن نجد لاعب يحافظ على مستواه لفترة طويلة جداً، ولهذا السبب نعتبر ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس حالتين نادرتين في تاريخ الساحرة المستديرة.

وشهدنا خلال الأشهر الماضية تألق العديد من اللاعبين بشكل ملفت، منهم من ارتفع سعره بشكل جنوني وفي وقت قياسي جداً، وذلك بناءً على الأسعار التي يحددها موقع ترانسفير ماركت العالي المتخصص في هذا المجال.

ويعتمد الموقع الشهير في تحديد القيمة السوقية لكل لاعب على عدة عوامل مثل مستواه الحالي، السن، النادي الذي يلعب به، الجنسية، الاهتمام الإعلامي به، شعبيته على مواقع التواصل بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وتصدر جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الجديد قائمة أكثر اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية منذ بداية عام 2019، حيث ارتفع سعره بمقدار 58 مليون يورو في ظرف 8 أشهر فقط، ويجب الإشارة هنا إلى أن هذا غير متعلق بسعر انتقال اللاعب الذي عادةً ما يكون أعلى من قيمته السوقية الحقيقة.

ويحتل ساديو ماني مهاجم ليفربول المرتبة الثانية بعد المستوى الأكثر من رائع الذي قدمه في الموسم الماضي وفي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وارتفعت قيمته السوقية من 75 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وفيما يلي قائمة لأكثر اللاعبين ارتفعت قيمتهم السوقية منذ بداية عام 2019:-

جواو فيليكس: القيمة السابقة 12 مليون .. القيمة الحالية 70 مليون .. مقدار الزيادة 58 مليون

ساديو ماني : القيمة السابقة 75 مليون .. القيمة الحالية 120 مليون .. مقدار الزيادة 45 مليون

بيرناردو سيلفا: القيمة السابقة 65 مليون .. القيمة الحالية 100 مليون .. مقدار الزيادة 35 مليون

ألكسندر أرنولد: القيمة السابقة 45 مليون .. القيمة الحالية 80 مليون .. مقدار الزيادة 35 مليون

فينيسيوس جونيور: القيمة السابقة 35 مليون .. القيمة الحالية 70 مليون .. مقدار الزيادة 35 مليون

هودسون أودوي: القيمة السابقة صفر .. القيمة الحالية 35 مليون .. مقدار الزيادة 35 مليون

إيفرتون: القيمة السابقة 7 مليون .. القيمة الحالية 40 مليون .. مقدار الزيادة 23 مليون

جادون سانشو: القيمة السابقة 70 مليون .. القيمة الحالية 100 مليون .. مقدار الزيادة 30 مليون

رودري: القيمة السابقة 50 مليون .. القيمة الحالية 80 مليون .. مقدار الزيادة 30 مليون

هونج مين سون: القيمة السابقة 50 مليون .. القيمة الحالية 80 مليون .. مقدار الزيادة 30 مليون