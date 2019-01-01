  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ديبالا يجدد ولائه ليوفنتوس برسالة على انستجرام

الأحد 18 أغسطس 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديبالا يجدد ولائه ليوفنتوس برسالة على انستجرام


وكالات / سما /

جدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ولائه ليوفنتوس بعد صيف ساخن ارتبط فيه اللاعب بالرحيل عن الفريق وسط اهتمام كبير من عديد الأندية منها مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، توتنهام…

حقق يوفنتوس الفوز على نظيره تريستينا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ضمن مباراة ودية جمعتهما استعداداً للموسم الجديد.

وفاز يوفنتوس بنتيجة هدفٍ مقابل لا شيء، وسجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف بطريقة رائعة.

وكان ديبالا متواجداً على أطرف منطقة الجزاء من الخارج قبل أن يقوم بمراوغة جميلة ومن ثم يضع الكرة في المرمى من فوق الحارس في الدقيقة 38.

وعقب اللقاء كتب ديبالا على حسابه في انستجرام فيما تم اعتباره تلميح إلى استمراره مع الفريق:”حتى النهاية..”

#باولو ديبالا #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

فقدان الاتصال بفلسطينية من الداخل في أثيوبيا

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

الجهاد وحماس : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة

13

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

1

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس