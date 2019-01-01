ديبالا يجدد ولائه ليوفنتوس برسالة على انستجرام

وكالات / سما /

جدد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ولائه ليوفنتوس بعد صيف ساخن ارتبط فيه اللاعب بالرحيل عن الفريق وسط اهتمام كبير من عديد الأندية منها مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، توتنهام…

حقق يوفنتوس الفوز على نظيره تريستينا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ضمن مباراة ودية جمعتهما استعداداً للموسم الجديد.

وفاز يوفنتوس بنتيجة هدفٍ مقابل لا شيء، وسجل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف بطريقة رائعة.

وكان ديبالا متواجداً على أطرف منطقة الجزاء من الخارج قبل أن يقوم بمراوغة جميلة ومن ثم يضع الكرة في المرمى من فوق الحارس في الدقيقة 38.

وعقب اللقاء كتب ديبالا على حسابه في انستجرام فيما تم اعتباره تلميح إلى استمراره مع الفريق:”حتى النهاية..”