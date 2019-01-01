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نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 48 مواطنا من الضفة خلال فترة عيد الأضحى

الأحد 18 أغسطس 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة عيد الأضحى المبارك 48 مواطنا من الضفة، بينهم فتية، وسيدة، وصحفي، وقد تركزت في محافظتي القدس والخليل.

 وبين نادي الأسير، أن 25 مواطنا على الأقل جرى اعتقالهم من محافظة القدس وبلداتها، ووصلت ذروتها في اليوم الأول من عيد الأضحى، وهو يوم الأحد الماضي، وذلك عقب المواجهة التي جرت في المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحامات المستوطنين.

فيما اعتقل تسعة مواطنين على الأقل من عدة بلدات في الخليل، وخمسة مواطنين من بيت لحم، علاوة على مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين آخرين من محافظة نابلس، وثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية، ومواطنين من محافظة أريحا.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد خمسة مواطنين على الأقل، عرف من بينهم مالك شعفوط من مخيم الدهيشة، وإبراهيم يوسف الشيخ من بلدة مراح رباح.

#نادي الأسير

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