4324 طالبا وطالبة يتقدمون للامتحان التطبيقي الشامل بالنظام الجديد

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، أن 4324 طالبا وطالبة من 34 مؤسسة تعليم عالٍ، تقنية وجامعية ومتوسطة، تقدموا للامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019، بالنظام المحوسب الجديد.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان الامتحان عقد الكترونيا لأول مرة، بالتوازي بين المحافظات الشمالية والجنوبية، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة إتمام الإجراءات، بما ينسجم مع رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير قطاع التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وبينت ان 2174 طالبا وطالبة موزعين على 76 تخصصا تقدموا للامتحان في 4 قاعات بالمحافظات الشمالية، و2150 طالبا وطالبة موزعين على 61 تخصصا تقدموا للامتحان في قاعتين بالمحافظات الجنوبية.

وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس قاعة كلية مجتمع المرأة برام الله- الطيرة، للامتحان الطبيقي الشامل، واطلع على جاهزية القاعة ومختبراتها وأجهزة الحاسوب فيها.

وأكد ان قرار إعفاء طلبة القدس والبلدة القديمة في الخليل من رسوم الامتحان لهذه الدورة، يأتي دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.