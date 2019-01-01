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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الأحد 18 أغسطس 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 79 مستوطنا و45 عنصرا من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد اقتحمت الليلة الماضية مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، وأخرجت بعض أثاثه من خزائن وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير، كما طلبت من أحد الحراس بحذف فيديو صوره أثناء اقتحامهم المصلى.

يشار إلى أن مصلى باب الرحمة مستهدف من قبل سلطات الاحتلال منذ شهر شباط من العام الجاري.

#الاحتلال

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