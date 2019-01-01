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الإعلام الحكومي بغزة يقرر أخذ إجراءات قانونية بحق مروجي الشائعات

الأحد 18 أغسطس 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الحكومي بغزة يقرر أخذ إجراءات قانونية بحق مروجي الشائعات


غزة / سما /

قرر مكتب الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات قانونية بحق من وصفهم بمروجي الشائعات بعد البلبلة الإعلامية التي جرت الليلة الماضية ترافقًا مع أحداث الحدود.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب في تصريح صحفي له، إنهم بصدد الانتهاء من إعداد قائمة بأسماء نشطاء وصفحات قامت بنشر أسماء الشهداء ومعلومات غير صحيحة وغير موثوقة المصدر، لتقديمها للنيابة العامة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بحقهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من وجوب التصدي لهذه الظاهرة السلبية مجتمعيًا، وفي إطار متابعتهم للفوضى الإعلامية المتعمدة التي رافقت حدث الأمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي ضوء التحذيرات والتعميمات السابقة من نشر أسماء وبيانات الشهداء قبل الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة.

ودعا معروف جميع الصحفيين والنشطاء إلى تزويد المكتب بمعلومات حول الصفحات أو النشطاء الذين لم يلتزموا وتسببوا بحالة فوضى أمس.

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