اشتية: نعمل على انشاء جامعة للتدريب المهني

رام الله / سما /

اعلن رئيس الحكومة، الدكتور محمد اشتية انهم بصدد انشاء جامعة للتدريب المهني في فلسطين كي تتناغم مخرجات العملية التربوية مع سوق العمل.

واضاف اشتية في فيديو نشره على موقعه فيس بوك بمناسبة يوم الشباب العالمي، "الشباب الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة هناك بطالة مرتفعة جدا بين الفئة العمرية من 19- 29. ".

وتابع قائلا" نعمل على ان تكون مخرجات العملية التربوية تتناغم مع سوق العمل، وسنقوم بانشاء جامعة للتدريب المهني وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ الافكار الابداعية للشباب واحياء الفرص الكاملة للشباب ونعمل بما نستطيع معهم لتحقيق احلامهم ".