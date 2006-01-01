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تعرف على ثروة الممثل رامي مالك

الأحد 18 أغسطس 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على ثروة الممثل رامي مالك


وكالات / سما /

يعتبر الممثل العالمي الأمريكي، ​رامي مالك​، من أغنى الأغنياء في هوليوود، بحيث بلغت ثروته ملايين الدولارات.

ورامي مالك من أصول مصرية، إذ سبق أن صرح بأنه يفتخر بأن يقال عنه “مصري”.

وفي رصيده المالي 8 ملايين دولار أمريكي، وهو رقم هائل بالنسبة لممثل بدأ مسيرته الفنية عام 2006.

لمالك أقوال أثرت في متابعيه وجمهوره، وحثتهم على البحث عن ذاتهم الداخلية، أبرزها: “عادة ما أجد نفسي أمارس المشي لمسافات طويلة في مكان لا يذهب فيه الكثير من الناس للمشي، فقط أحاول أن أجد بعض العزلة. أحب أن أكون في وسط اللا مكان. ليس دائمًا، لكنه مكان جيد للذهاب إليه للتفكير والتفكير، وهو شيء أستمتع به حقًا”.

#رامي مالك #ثروة

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