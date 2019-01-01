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بسبب شطيرة.. زبون يقتل نادلا بمطعم

الأحد 18 أغسطس 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب شطيرة.. زبون يقتل نادلا بمطعم


وكالات / سما /

قتل زبون غاضب في أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية باريس نادلا، بسبب "التأخير" في الحصول على شطيرة طلبها.

وقالت وكالة "فرنس برس"، إن الزبون قتل النادل لأنه اضطر للانتظار بعض الوقت للحصول على الشطيرة التي طلبها.

واتصل زملاء الضحية بالشرطة، بعدما أطلق الزبون عليه النار من مسدس في مطعم يقع بضاحية نوازي لو غران، شرق باريس.

وباءت محاولات إنعاش النادل، البالغ من العمر 28 عاما، بالفشل، وتوفي في مكان الحادث.

وفرّ المسلح الذي قال شهود إنه فقد أعصابه "لأن شطيرته لم تجهز بسرعة كافية"، الأمر لم يرق له.

#شطيرة #زبون

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