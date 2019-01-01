  1. الرئيسية
  2. الصحة

شورت آلي يحسن الركض ويمنح أملاً للمشلولين جزئياً

الأحد 18 أغسطس 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
شورت آلي يحسن الركض ويمنح أملاً للمشلولين جزئياً


وكالات / سما /

كشف باحثون عن سروال قصير (شورت) آلي يساهم في تحسين أداء ممارسي رياضة المشي أو الركض قد يصبح استخدامه رائجاً في أوساط الجيش ومجال الطب.

ويزن هذا الشورت البيوميكانيكي خمسة كيلوغرامات وهو مزوّد ببطارية تزنّر الخصر ويقع المحرّك عند مستوى الكليتين، وهو يشغّل أسلاكاً تساعد في المجهود الذي تبذله الساقان. ويرصد الجهاز طريقة المشي ويتكيّف معها.

ومن شأن هذا الابتكار أن يساعد شخصاً في صحة جيدة على تحسين أدائه أو الحد من تعب الجندي الذي يتنقل بصعوبة بسبب المعدات التي يحملها، بحسب ما قال كونر والش أحد الباحثين في معهد "فيس إنستيتوت فور بايولوجيكلي إنسبايرد إنجنيرينغ" التابع لجامعة هارفرد.

وهو أردف "أظن أننا تخطينا مرحلة مهمة بفضل هذا الجهاز نحو أجهزة قادرة على مساعدة الناس في نشاطاتهم اليومية بطرق مختلفة".

ويستند هذا الابتكار التكنولوجي القائم على معادلة حسابية إلى ثلاثة لواقط استشعار. وفي وسعه معرفة نوع النشاط الذي يوم به مرتدي هذا الشورت في 99% من الحالات ليتكيّف معه.

والبطارية صالحة لمسافة 10 كيلومترات، مشياً أو ركضاً. وسبق أن جرّب هذا الشورت الآلي في بيئات متعددة.

ويطمح الباحثون إلى توسيع نطاق استعمال هذا الشورت البيوميكانيكي لفائدة الأشخاص الذين يعانون من شلل جزئي.

#شورت

الأكثر قراءة اليوم

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

فقدان الاتصال بفلسطينية من الداخل في أثيوبيا

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم : نشطاء من حماس ينفصلون عن الحركة وينضمون الى تنظيمات اخرى

تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

الجهاد وحماس : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة

13

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

1

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس