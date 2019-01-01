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طرق بسيطة لتخفيف نوبات القلق والتوتر

الأحد 18 أغسطس 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرق بسيطة لتخفيف نوبات القلق والتوتر


وكالات / سما /

القلق هو طريقة الجسم في الاستجابة للتوتر والضغوط، أو يمكنك القول إنها طريقة الجسم في التعبير عن الإحساس بخطر معين. يحدث ذلك بطريقة تلقائية ليقوم الجسم بالتركيز أكثر على معالجة الأمر. لكن أعراض ذلك القلق غير صحية، فهي تتضمن تزايد ضربات القلب، وتوقّع الأسوأ، والإحساس بالانزعاج، ثم الاكتئاب، إلى جانب المبالغة في طريقة التعامل مع الأمور. إليك طرق بسيطة لتخفيف نوبات القلق والتوتر:

* توجد أدلة على أن ممارسة اليوغا من أفضل طرق خفض التوتر والقلق.

*الحصول على 7 ساعات من النوم يومياً من عوامل التوازن النفسي وخفض القلق.

*تجنّب مشروبات الكافيين، مثل الكولا والصودا والشاي والقهوة، وكذلك تناول القليل من الشوكولا لأنها تحتوي على نسبة من الكافيين، والأفضل أن تكون شوكولا داكنة.

*امتنع عن التدخين لأن النيكوتين مثير قوي لنوبات القلق.

#القلق #التوتر

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