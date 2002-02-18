الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسيرين المريضين أبو سلامة والحتاوي

رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من مواصلة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اهمال الحالة الصحية للأسيرين المريضين أحمد ابو سلامة القابع في سجن "النقب"، وفراس الحتاوي القابع في سجن "عسقلان".

وبينت الهيئة، أن الأسير الحتاوي المعتقل منذ 18/2/2002، والمحكوم بالسجن المؤبد 9 مرات إضافة إلى 50 عاما يعاني من عدة مشاكل صحية، منها: خلل في عمل الغدد والقلب ونقص فيتامين "B 12"، ومشاكل بالعينين، وسخونة ووجع دائم بالرأس، وكذلك معاناته من الجيوب الانفية وضيق بالتنفس، كما يعاني من مشاكل صحية بالمسالك البولية منذ عدة اعوام ويعاني من الديسك في الرقبة والظهر.

يذكر أن الأسير الحتاوي أب لأربعة أبناء، وهم محرومون من زيارته بعد سحب الهوية المقدسية المؤقتة منهم، كذلك يعتقل الاحتلال شقيقيه محمد والمحكوم بالسجن 8 سنوات، وسامر والمحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات.

كما أوضحت الهيئة، أن الأسير أحمد أبو سلامة (34 عاما) من قلقيلية والمعتقل منذ العام 2003، يعاني من اصابة باليد اليمنى من يوم الاعتقال أدت الى إصابته بشلل بكف اليد ولا يتلقى أي علاج بهذا الخصوص، وتواصل إدارة السجن إهمال حالته الصحية.