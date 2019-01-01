شاهد..السيسي يطلب من لواء في الجيش المصري تغيير مكان سكنه

القاهرة / وكالات /

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر افتتاح 1300 بيت بلاستيكي سؤالا محرجا للّواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

وقال السيسي: "أنت بتقبض كام؟"، فرد عبد الحي: "بقبض 14 ألف و200 جنيه".

وألمح السيسي إلى أن هذا الضابط الكبير قادر على جني ملايين الجنيهات من مشروع بهذا الحجم لو سولت له نفسه ذلك، في إشادة ضمنية بنزاهته.

وأضاف السيسي: "سألته في يوم من الأيام عن مكان سكنه فقال لي إنه يسكن في مكان بعيد عن الشغل، فقلت له أنت تسكن في مكان بعيد يعني تقطع حوالي 40 كم ذهابا و40 كم إيابا وتستخدم سيارة الجيش، والبنزين".

وتابع: "قلت له إنه يجب أن ينقل مكان سكنه بالقرب من الشركة فقال إنه لا يملك بيتا إلا ذلك الذي يقطنه، فقلت له بعه واشتر شقة في مكان قريب من مقر العمل"، توفيرا للمصاريف على الدولة.

ودشّن السيسي اليوم 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في منطقة الساحل الشمالي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية وترشيد استخدام مياه الري.​