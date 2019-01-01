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تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه

الأحد 18 أغسطس 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيلي : مجموعتان حاولتا التسلل من غزة لإسرائيل سبقها إطلاق صواريخ للتمويه


القدس المحتلة / سما /

زعم تلفزيون "i24News " الاسرائيلي بأن تفاصيل جديدة اتضحت حول احداث مساء أمس على الحدود الشمالية من قطاع غزة.

وقال ان عملية التسلل التي تم الكشف عنها لم تكن من قبل مجموعة واحدة، وانما من مجموعتين حاولتا التسلل من مكانين مختلفين وقد سبق هاتين المحاولتين اللتين جرت بالتزامن، عملية إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من اجل صرف نظر الجهات الأمنية الإسرائيلية عن محاولتي التسلل.

وادعى التلفزيون الاسرائيلي ان المجموعتين مؤلفتين من ثمانية اشخاص هم بالأساس مسلحون ينتمون الى "سرايا القدس" – الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، غير ان في تشكيلتها أعضاء من "القسام" كذلك دون تحديد عددهم على حد زعمه .

هذا وقد أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة انه تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء بالقرب من السياج الحدودي في شمالي القطاع في منطقة قريبة من بيت لاهيا، كما تم اخلاء مصاب بجروح بالغة من المكان.

وفقا للتلفزيون الاسرائيلي تشير المعلومات المتوفرة الى ان اثنين آخرين قد عادا ادراجهما الى القطاع فيما لا يعرف مصير الاثنين الأخيرين من الافراد الثمانية المشاركين في المجموعتين.

يذكر ان ثلاثة صواريخ اطلقت حوالي التاسعة من مساء امس من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة دون إيقاع إصابات.  

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