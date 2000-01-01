صرف دفعة من راتب يونيو لموظفي غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف دفعة من راتب شهر يونيو لموظفيها ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموفق 20 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن صرف دفعة الراتب سيجري وفق الآلية الجديدة التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

وكانت "المالية" أعلنت في يوليو الماضي عن آلية جديدة لصرف رواتب موظفي غزة، جاء تفصيلها كما يلي:

أولاً: الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.

ثانياً: الرواتب من 1200 إلى 3600 شيكل صرف (1200 شيكل + 10% من (إجمالي الراتب المتبقي بعد خصم 1200 شيكل).

من 1200 إلى 1500 شيكل متوسط نسبة الصرف 91% من الراتب.

ثالثاً: الرواتب من 3600 شيكل فما فوق بنسبة 40% من الراتب.

وعلية تتراوح نسبة صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر وفق ما يلي:

- الرواتب بنسبة 100% لمن راتبه 1200 شيكل فما دون.

- من 2501 إلى 3000 شيكل متوسط نسبة الصرف 50% من الراتب بمتوسط زيادة 155 شيكلا.

- من 1501 إلى 2000 شيكل متوسط نسبة الصرف 73% من الراتب بمتوسط الزيادة 50 شيكلا.

- من 2001 إلى 2500 شيكل متوسط نسبة الصرف 57% من الراتب بمتوسط زيادة 110 شواكل.

- من 3001 إلى 3599 شيكلا متوسط نسبة الصرف 43% من الراتب بمتوسط زيادة 105 شواكل.

- سيتم البدء بصرف الفئة الأولى للرواتب ما دون 1200 شيكل يوم الاثنين 22 يوليو 2019.

- من 3600 فما فوق بنسبة 40% من الراتب.