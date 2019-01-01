العمل الزراعي يبدأ بتأهيل 57 دفيئة زراعية وسط القطاع

غزة / سما /

أعلن اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة عن بدء وانطلاق أنشطة مشروع (تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية) الممول من الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية والتعاون.



وجاء الاعلان عن هذا المشروع خلال اللقاء التعريفي الذي عقده طاقم المشروع مع منسقي اللجان في المحافظة الوسطى بهدف وضعهم بطبيعة ونوع الخدمات التي سيقدمها المشروع بالاضافة الى الفئات المستهدفة وشروط ومعايير الاستفادة من تأهيل 57 دفيئة زراعية في المحافظة الوسطى .



كما أعلن الاتحاد أن أنشطة هذا المشروع ستتضمن تأهيل 30بركة تجميع مياه، بالاضافة الى استصلاح 100 دونم زراعي ، ويهدف هذا المشروع إلى الحد من أزمة الطاقة في قطاع غزة لدى المزارعين؛ حفاظا على البيئة ومكافحة تغير المناخ وذلك من خلال ادخال أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل مزارع الدواجن وتشغيل آبار الري الزراعية لتشمل 55 مستفيد من المزارعين ومربي الدواجن، حيث سيتم توفير 50 فرصة عمل للمزارعين العاطلين عن العمل والذين يعانون من سوء الوضع الاقتصادي.



من جانبه قال المهندس رائد محسن منسق المشروع إن هذا المشروع يأتي في اطار الجهود والمساعي الدائمة لاتحاد لجان العمل الزراعي من أجل تعزيز صمود المزارعين وتمكينهم من الوصول الى مصادر رزقهم والحفاظ على سبل العيش لديهم.