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العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في صحاري أثيوبيا

الأحد 18 أغسطس 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة الطالبة آية نعامنة في صحاري أثيوبيا


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت عائلة الطالبة آية نعامنة (22 عامًا) من مدينة عرابة بالداخل المحتل أنه تم اليوم الأحد، العثور على جثتها في صحاري أثيوبيا، وسيتم الإعلان عن موعد الجنازة حال وصول الجثمان إلى البلاد.

وكانت قناة ريشت كان العبرية ذكرت، صباح اليوم، أنه تم استئناف عملية البحث عن نعامنة في صحاري أثيوبيا.

وبحسب القناة، فإن والد الفتاة وشخص آخر من عائلتها توجها لأثيوبيا هذا الصباح للمتابعة عن قرب عمليات البحث الجارية عن الفتاة.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال أمس، إن الطالبة "آية نعامنة" فقدت اثارها في صحراء دانكيل الاثيوبية خلال مشاركتها في رحلة على الأقدام مع مجموعة متنزهين ثم انفصلت عنهم ولم تصل إلى المكان المتفق عليه في نهاية الرحلة.

وأصدرت وزارة خارجية الاحتلال بيانا قالت فيه إنها وسفارة "إسرائيل" في اديس ابابا، قامت بإرسال فرق للبحث عن الشابة، لافتة إلى أنه يجري التواصل مع السلطات المحلية وممثلي الحكومة والجيش وطاقم الإنقاذ، من أجل المساعدة في عمليات البحث.

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