  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نؤكد على حق شعبنا في الرد

الجهاد الاسلامي : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة

الأحد 18 أغسطس 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة


غزة / سما/


 
نعت حركه الجهاد الاسلامي في فلسطين الى "أبناء شعبنا الفلسطيني الشهداء الذين ارتقوا شهداء خلال الليلة الماضية شمال قطاع غزة وهم الشهداء محمد سمير ترامسي ومحمود عادل الولايده ومحمد فريد أبو ناموس.
وحملت الحركة في بيان وصل "سما" الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة إن جريمة استهداف ثلة من الشبان الغاضب ضد الاٍرهاب الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والعدوان على الأسرى والتوسع الاستيطاني هي عدوان يأتي في سياق الحرب المعلنة على شعبنا والتي يأتي استمرار الحصار واحدا من فصولها البشعة".  
واضاف بيان الجهاد "إننا أمام هذه الجرائم نؤكد على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان الصهيوني". 

الأكثر قراءة اليوم

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة

الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

الأخبار الرئيسية

13

بالصور: التعرف على الشهداء الثلاثة الذين سقطوا برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

1

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس

مسؤول إسرائيلي : يجب شن حملة عسكرية الآن ضد حماس

جنرال إسرائيلي: نضرب أهدافا تضر بحماس بصورة نوعية والحركة تستعد لاختطاف جندي

قصف اسرائيلي لمجموعة من الشبان شمال قطاع غزة