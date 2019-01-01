الجهاد الاسلامي : الاحتلال الاسرائيلي يتحمل مسؤولية جريمة الامس في غزة

غزة / سما/





نعت حركه الجهاد الاسلامي في فلسطين الى "أبناء شعبنا الفلسطيني الشهداء الذين ارتقوا شهداء خلال الليلة الماضية شمال قطاع غزة وهم الشهداء محمد سمير ترامسي ومحمود عادل الولايده ومحمد فريد أبو ناموس.

وحملت الحركة في بيان وصل "سما" الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة إن جريمة استهداف ثلة من الشبان الغاضب ضد الاٍرهاب الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والعدوان على الأسرى والتوسع الاستيطاني هي عدوان يأتي في سياق الحرب المعلنة على شعبنا والتي يأتي استمرار الحصار واحدا من فصولها البشعة".

واضاف بيان الجهاد "إننا أمام هذه الجرائم نؤكد على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان الصهيوني".