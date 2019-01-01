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الوطني يستعد لأوزبكستان في بلجيكا

الأحد 18 أغسطس 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوطني يستعد لأوزبكستان في بلجيكا


رام الله / سما /

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن خوض المنتخب الوطني الأول مباراة ودية في بلجيكا أواخر الشهر الجاري, استعدادا للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وأوضحت المصادر أن "الوطني" سيواجه فريق لوفيير البلجيكي, الذي يلعب معه الفلسطيني محمد كحيل, في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يغادر المنتخب إلى بلجيكا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري, على أن يمكث هناك حوالي 8 أيام, قبل أن يعود لأرض الوطن, استعدادا لموقعة أوزبكستان في الخامس من سبتمبر المقبل على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة, في افتتاح التصفيات المزدوجة.

يشار إلى منتخب فلسطين شارك في بطولة غرب آسيا مؤخرا, وحقق نتائج جيدة بحلوله في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط, بعد فوزه على سوريا (4-3), واليمن (1-0), وتعادله مع لبنان (0-0), وخسارته أمام العراق (1-2).

#المنتخب الوطني

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