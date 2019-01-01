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هنية يدعم الأندية الغزية بـ50 ألف دولار

الأحد 18 أغسطس 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يدعم الأندية الغزية بـ50 ألف دولار


غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن تقديم مبلغ 50 ألف دولار دعما للأندية في دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وقال هنية في تصريحات صحافية, إن مؤسسة أمواج ستظل دوما بجوار الاتحادات والأندية, لضمان استمرار الرياضة الفلسطينية.

وأوضح أن هذا المبلغ هو أقل واجب بحق الأندية في الممتازة والأولى, متمنيا التوفيق للجميع خلال الموسم الكروي الجديد.

يشار إلى الأندية الغزية تمر بضائقة مالية خانقة منذ عدة مواسم, ما سيؤثر على جاهزيتها للموسم المقبل 2019-2020.

#عبدالسلام هنية

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