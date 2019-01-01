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الرجوب يؤكد انطلاق الدوري في موعده

الأحد 18 أغسطس 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يؤكد انطلاق الدوري في موعده


رام الله / سما /

أكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أن الدوري في قطاع غزة والضفة المحتلة، سينطلق في موعده المحدد.

وقال الرجوب في كلمته خلال مؤتمر الأندية الفلسطينية في قطاع غزة "الواقع والتحديات"، إن الرياضة لن تتوقف في فلسطين, في ظل الأزمة المالية الخانقة.

وأوضح أن اتحاد كرة القدم, سيعمل في 3 اتجاهات من أجل أن ينطلق الدوري الفلسطيني في شقي الوطن بموعده المحدد.

وبيّن أن الاتجاه الأول يتمثل في دعم الرئيس محمود عباس , لأجل توفير احتياجات الفرق بشان انطلاق الدوري في أواخر أغسطس الجاري.

أما الشق الثاني, فيتعلق بالقطاع الخاص, والعمل على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من أجل الاستثمار في الرياضة الفلسطينية, بينما سيكون الشق الثالث والأخير, بتوفير قروض من البنوك الفلسطينية بضمان من السلطة في رام الله أو حركة "فتح".

وأشار إلى أنه في حال توفير المبلغ المالي سيتم تخصيص 50% للأندية الرياضية من إجمالي المنح السابقة، كرعاية الدوري أو منحة الرئيس.

#جبريل الرجوب

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