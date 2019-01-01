بوتشيتينو عن تقنية حكم الفيديو: علينا أن نتقبل القواعد !

وكالات / سما /

علق السيد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الأرجنتيني لفريق نادي توتنهام على تقنية حكم الفيديو المساعد التي خطفت الأضواء في مباراة مانشستر سيتياليوم.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر مباراة قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدفاً سجله جابرييل جيسوس للسكاي بلوز في الوقت بدل الضائع.

بيب جوارديولا المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي صب جام غضبه على تقنية الـفار، حيث صرح عقب نهاية اللقاء قائلاً “أعتقد أننا تركنا هذا الوضع في توتنهام في دوري الأبطال الموسم الماضي، ولكنه الوضع نفسه !. الحكم والـفار لم يسمحوا بتسجيل الهدف. إنها المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك. الأمر صعب بصراحة، لكن هذا هو الوضع”.

بوتشيتينو عقّب على مسألة الـفار في حديثه إلى شبكة بي بي سي بقوله “يجب أن نتقبل ذلك (الـفار). لقد كنت منتقداً قليلاً للـفار، لكن الآن علينا تقبل القواعد”.

وأضاف “الآن هي تفيدنا. لا شك في أنها لن تفيدنا في أوقات أخرى. إنها قاعدة علينا تقبلها”.