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أليكسيس سانشيز يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان

الأحد 18 أغسطس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أليكسيس سانشيز يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان


وكالات / سما /

أفادت شبكة “سكاي سبورت” أن المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز توصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع إنتر ميلان وأن وكيل أعماله سيسافر لإجراء محادثات مع مانشستر يونايتد.

يقال إن اللاعب الدولي تشيلي متحمس للانتقال إلى سان سيرو للعب أخيرًا مع أنطونيو كونتي بعد عدة مكالمات هاتفية على مر السنين الماضية ، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.

أصر خبير النقل جيانلوكا دي مارزيو على موافقة سانشيز على الشروط الشخصية مع إنتر والتي عرفت تخفيض كبير في آجره لتسهيل انتقاله.

الآن سيسافر وكيل أعماله فرناندو فيليسيفيتش إلى بريطانيا لإجراء مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

صفقة إعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم على الأرجح مع بند يجعله إلزامياً بعد عدد معين من المباريات من شأنه أن يكون اتفاق مناسب لجميع الأطراف.

انتقال صاحب (30 عاماً) إلى إنتر سيسمح له أيضًا بلم الشمل مع صديقه الحميم روميلو لوكاكو وسيصل إجمالي تكلفته إلى حوالي 20 مليون يورو.

وسيسجل ألكسيس عودته إلى الدوري الإيطالي بعدما لعب لأودينيزي من 2007 إلى 11 ، قبل الانتقال إلى برشلونة وأرسنال وفي النهاية مانشستر يونايتد.

اضطر فريق النيرازوري إلى النظر في خيارات بديلة بعدما قاد إيدين دجيكو بتمديد عقده مع روما.

#أليكسيس سانشيز #إنتر ميلان

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