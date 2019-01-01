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فيديو ..250 قتيلا وجريحا في تفجير انتحاري من داعش بعرس في كابول

الأحد 18 أغسطس 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو ..250 قتيلا وجريحا في تفجير انتحاري من داعش بعرس في كابول


كابول/ وكالات/

سقط ما لا يقل عن 63 قتيلا، وأكثر من 182 جريحا في الانفجار الذي استهدف حفل زفاف في غرب كابل الليلة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأحد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في وقت مبكر من اليوم الأحد أن العشرات قتلوا أو أصيبوا بالتفجير الانتحاري الذي وقع في قاعة أفراح بالعاصمة كابل مساء أمس السبت.

وذكر في "تغريدة" نشرها على موقع "تويتر" أن الانفجار وقع داخل قاعة زفاف "شهر-إي-دبي" في منطقة الشرطة رقم 6 عند حوالي الساعة 10:40 مساء بالتوقيت المحلي.

وكان عشرات الأشخاص داخل قاعة الزفاف عندما وقع الانفجار الذي وقع عند منصة القاعة الكائنة في مبنى مكون من طابقين.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن انتحاريا فجر حزاما ناسفا كان يرتديه مباشرة قرب المنصة التي كان يدار منها العرس.

وفيما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في الفترة الأخيرة، تحدثت مصادر أمنية أفغانية عن أن طبيعة الهجوم والمكان المستهدف يحملان بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وظلت سيارات الإسعاف تجلي الضحايا حتى الساعات الأولى من اليوم الأحد، وطوقت قوات الأمن المنطقة واتخذت تدابير احترازية مشددة، فيما لم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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