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قناة عبرية : خليتان لحماس تستعدان لشن هجوم في الضفة الغربية

الأحد 18 أغسطس 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : خليتان لحماس تستعدان لشن هجوم في الضفة الغربية


القدس المحتلة / سما /

نقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين أمنيين فلسطينيين قولهم إن لديهم معلومات استخبارية عن خليتين تتبعان لحركة حماس في مدينتي رام الله والخليل تستعدان لشن هجوم على قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية.

وكشفت المصادر للقناة 13 أن حماس تبذل جهوداً كبيرة لشن هجمات في الضفة الغربية، وأنها سمحت بإطلاق الصواريخ الليلة الماضية على سيديروت بهدف إعطاء إشارة إلى مصر وإسرائيل بأنها غير راضية على التفاهمات التي أبرمت نهاية التصعيد السابق.

ووفقاً لتقرير القناة فقد زعمت أن مسؤولو حماس يريدون الاستمرار في عمليات إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية في الأيام القادمة.

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