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مسؤول إسرائيلي : يجب شن حملة عسكرية الآن ضد حماس

الأحد 18 أغسطس 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي : يجب شن حملة عسكرية الآن ضد حماس


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس بلدية سديروت انه  يجب الآن شن حملة عسكرية واسعة للقضاء على حماس في قطاع غزة.

ووفقا لاذاعة جيش الاحتلال قال المسؤول الاسرائيلي انه لا يجب انتطار وقت آخر، بالقوة فقط يمكن إيقاف حركة حماس .

من جانبه  توعد ما يسمى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، بالرد على عملية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدة سديروت الليلة الماضية.

وقال كاتس لإذاعة الجيش الإسرائيلي "إن ما حدث بالأمس في سديروت لن يمر بدون رد، نحن نحتفظ بسياسة ثابتة تجاه غزة".

وبين أن تلك السياسة لا تهدف إلى الشروع بحملة عسكرية واسعة، ولكنها تحفظ قوة الردع.

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