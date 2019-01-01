مسؤولو الحزب الديمقراطي الأميركي يدرسون اتخاذ خطوات ضد السفير الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

أفاد مسؤولون في الكونغرس الأميركي، بأن نوابا بارزين من الحزب الديمقراطي، يدرسون اتخاذ خطوات ضد السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درمر، في أعقاب قرار إسرائيل، منع النائبتين من الحزب إلهان عمر ورشيدة طليب، من دخول أسرائيل، وذلك بحسب وكالة "ماكلاتشي" للأنباء.

وأوضح المسؤولون أن هذه الخطوات، هي إصدار بيان لحجب الثقة عن درمر، "لأنه ضلل الحزب الديمقراطي، عندما قال لهم في البداية، إن بلاده ستسمح لعمر وطليب دخول إسرائيل". كما ويدرس قادة الحزب الديمقراطي، التوجه للمراقب الداخلي لوزارة الخارجية الأميركية، للتحقيق بسلوك فريدمان، الذي رحّب بالقرار الإسرائيلي، الذي منع دخول النائبتين الأميركيتين.

وبرز من بين أعضاء الكونغرس المبادرين للخطوة، أعضاء معروفون بتأييدهم لإسرائيل، مثل إليوت إنغل ونيتا لوي وستيني هوير. ويفيد مراسلنا، بأنه لا يوجد أي تأكيد لهذا النبأ، من مصدر آخر غير "ماكلاتشي". وحذّرت المعارضة الإسرائيلية، من تدهور العلاقات بين إسرائيل والحزب الديمقراطي الأميركي المُعارض، جراء منع عمر وطليب من دخول البلاد.