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وصول 5 آلاف حاج عبر معبر الكرامة وأول قافلة إلى غزة وعودة الجميع حتى نهاية الأسبوع

الأحد 18 أغسطس 2019 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 5 آلاف حاج عبر معبر الكرامة وأول قافلة إلى غزة وعودة الجميع حتى نهاية الأسبوع


رام الله / سما /

 أُعلنت عودة 5 آلاف حاج من مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على متن 120 حافلة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تأدية مناسك الحج في مكة المكرمة عبر معبر الكرامة أو جسر الملك حسين.

ففي يوم الخميس الماضي، بلغ مجمل عدد المسافرين الذين مروا من خلال الجسر نحو 18,500 مسافر، ويُعتبر هذا رقمًا قياسيًّا.

وفي غزة، وصلت أول قافلة من حجاج مكرمة ذوي الشهداء إلى القطاع، السبت، عبر معبر رفح البري بين الحدود الفلسطينية- المصرية.

ومن المقرر أن تصل باقي قوافل الحجاج من المكرمة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، فيما ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل عودة باقي الحجاج.

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