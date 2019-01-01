صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس

غزة / سما /

تمكنت الطواقم الطبية صباح اليوم الاحد من انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا شمال قطاع غزة عقب استهداف أمس.

وتم نقل جثامين الشهداء والمصاب الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الليلة، عن استهدافه لمجموعة يشتبه بأنها مسلحة على مقربة من السياج الفاصل شمالي قطاع غزة.

وذكر الناطق بلسان الجيش "رونين منليس" بأن الجيش رصد اقتراب مجموعة من الفلسطينيين المشتبهين كمسلحين ، وقامت طائرة مروحية ودبابة باستهدافهم في الجانب الفلسطيني من الحدود.

في حين ذكر مراسل القناة العاشرة للمنطقة الجنوبية " ألموغ بوكير " بأنه جرى رصد تقدم خمسة فلسطينيين باتجاه الحدود شمالي القطاع حيث جرى الدفع بقوة من لواء جولاني الى المنطقة وقامت طائرة مروحية ودبابة باستهدافهم فأصيب بعضهم.