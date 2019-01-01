  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الأحد 18 أغسطس 2019 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة


رام الله /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

تقديرات أمنيّة إسرائيليّة : التهدئة التي تم التوصّل إليها مع حماس "غير قابلة للكسر"

ضحت بحياتها لانقاذ زوجها.. تبرعت له بكليتها.. ماتت هي وعاش هو

نتنياهو يرد على تصريحات الامين العام لحزب الله.. فماذا قال؟

مذيعة سودانية حسناء تخطف الأضواء في "فرح السودان"

اسرائيل عاملتها بلطف.. ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

ملحم: الأزمة المالية تراوح مكانها والحكومة ملتزمة بتوفير ما تستطيع للموظفين

الأخبار الرئيسية

1

صور: انتشال جثامين 3 شهداء وإصابة خطيرة من بيت لاهيا عقب استهداف أمس

جنرال إسرائيلي: نضرب أهدافا تضر بحماس بصورة نوعية والحركة تستعد لاختطاف جندي

قصف اسرائيلي شمال غزة لمجموعة من الشبان والرقابة العسكرية تفرض تعتيما على حادث امني خطير

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة تتمثل في التالي..

ترامب

اسرائيل عاملتها بلطف.. ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!