جبارين يدعو المعلمين لرفض تدريس قانون القومية

القدس المحتلة / سما /

دعا النائب السابق في الكنيست د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، المعلمين لرفض الامتثال لقرار وزير المعارف الجديد، رافي بيرتس، بتدريس قانون القومية.

وقال جبارين: "إن كل محاولة بائسة لإدخال الأيدولوجيا العنصريّة والفوقيّة اليهودية الّتي يُعبّر عنها قانون القومية إلى مناهج التعليم ستلاقي رفضًا قاطعًا من طرفنا، وسندعو كل المعلمين إلى رفض الامتثال لتدريس مضامين هذا القانون العنصري".

واعتبر جبارين محاولة وزير التربية الإسرائيلية تدريس الطلاب والطالبات العرب مضامين تربويّة قهريّة تُرسّخ من دونية مواطنتهم وتضعهم في أسفل التدريج الهرمي للمواطنة الإسرائيلية، أنه "من بالغ السخريّة ومنافٍ للعقل ولكل منطق، القانون جاء ليقول لأصحاب البلاد الأصليين أنهم يعيشون في بلادٍ ليست لهم، وهذا يتنكّر للتاريخ وللحقائق ولروايتنا الوطنية والتاريخية".

وأكد جبارين أن تعليم الجيل الشاب يجب أن يرتكز على مفاهيم الديموقراطيّة، المساواة والعدالة الاجتماعية، وقال: "في حالتنا، كنا وما زلنا نطالب باستقلالية جهاز التعليم العربي وصياغة مضاميننا التربويّة بأنفسنا كبديل عن محاولات تشويه المناهج وصهينتها الّتي ترافق منظومة التربية والتعليم".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أنه بدءًا من العام الدراسي القادم سيتم تدريس قانون القومية اليهودية كجزء من المنهاج التعليمي الرسمي لموضوع المدنيات وللتحضير لامتحانات البجروت، وذلك في تصعيد آخر في الهجمة اليمينية ضد الجماهير العربية والشعب الفلسطيني عمومًا.

وأكد وزير المعارف الإسرائيلي الجديد، بيرتس، الّذي ينتمي لتحالف أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين، أنه سيتم تدريس قانون القوميّة بكافة بنوده، و"شرح أهميته البالغة للمواطنين اليهود في دولة إسرائيل".