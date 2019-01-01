  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غانتس: نتنياهو يفقد السيطرة والردع الإسرائيلي ينهار في الأيام الأخيرة

السبت 17 أغسطس 2019 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: نتنياهو يفقد السيطرة والردع الإسرائيلي ينهار في الأيام الأخيرة


القدس المحتلة / سما /

 قال بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض الإسرائيلي، مساء السبت، إن قوة الردع الإسرائيلي تنهار في الأيام الأخيرة مع إطلاق الصواريخ من الجنوب، والهجمات في غوش عتصيون والقدس.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع معاريف: "نتنياهو يفقد السيطرة، والشرق الأوسط ليس مكان لإظهار الضعف".

وتابع: "بعد شهر من الآن سنتولى زمام الأمور، حينها على حماس أن تعرف في حال لم يكن هناك هدوء فسنوجه له ضربة عسكرية".

ووصف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" بأنه "وهمي" و"عديم الخبرة"، خاصةً أنه يضم وزراء مثل ميري ريغيف وبتسلئيل سمويرتيش، مضيفًا: "سنؤسس حكومة ذات خبرة ومسؤولة لضمان أن دماء مواطني إسرائيل لا تخلو من دون رد".

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

تقديرات أمنيّة إسرائيليّة : التهدئة التي تم التوصّل إليها مع حماس "غير قابلة للكسر"

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: لسنا للبيع..وساسة دنماركيون يصفونه بـ"المجنون"

محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة

يائير نتنياهو عن والده : ضعيف يرتكب الهراء

شاهد .. أوغلو يتجول في الخرطوم بحرية ويوزع الهدايا على المارّة

الأخبار الرئيسية

الاحتلال : صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف والقبة الحديدية ة تعترض 3 منها

قيادي فلسطيني يكشف عن آلية من 3 خطوات لتحريك ملف المصالحة تتمثل في التالي..

ترامب

اسرائيل عاملتها بلطف.. ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

الكشف عن موعد صرف مستحقات شهر يونيو لموظفي غزة

ملحم: الأزمة المالية تراوح مكانها والحكومة ملتزمة بتوفير ما تستطيع للموظفين