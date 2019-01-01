غانتس: نتنياهو يفقد السيطرة والردع الإسرائيلي ينهار في الأيام الأخيرة

القدس المحتلة / سما /

قال بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض الإسرائيلي، مساء السبت، إن قوة الردع الإسرائيلي تنهار في الأيام الأخيرة مع إطلاق الصواريخ من الجنوب، والهجمات في غوش عتصيون والقدس.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع معاريف: "نتنياهو يفقد السيطرة، والشرق الأوسط ليس مكان لإظهار الضعف".

وتابع: "بعد شهر من الآن سنتولى زمام الأمور، حينها على حماس أن تعرف في حال لم يكن هناك هدوء فسنوجه له ضربة عسكرية".

ووصف المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" بأنه "وهمي" و"عديم الخبرة"، خاصةً أنه يضم وزراء مثل ميري ريغيف وبتسلئيل سمويرتيش، مضيفًا: "سنؤسس حكومة ذات خبرة ومسؤولة لضمان أن دماء مواطني إسرائيل لا تخلو من دون رد".