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تعيين رئيس جديد لهيئة قناة السويس

السبت 17 أغسطس 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين رئيس جديد لهيئة قناة السويس


القاهرة /سما/

عيّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس، خلفا للفريق مهاب مميش.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الفريق مهاب مميش مستشارا لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية.

كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين المهندس يحيى زكى رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم تعيين الفريق مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس بدرجة وزير في 12 أغسطس/ آب 2012، كما تم تعيينه رئيسا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس في 30 أبريل/ نيسان 2017.

الجدير بالذكر، أن قناة السويس أسرع ممر مائي يربط بيم آسيا وأوروبا، كما أنها أحد أهم مصادر دخل العملة الأجنبية الحكومية التي تدخل على مصر.

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