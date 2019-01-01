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اسرائيل عاملتها بلطف.. ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!

السبت 17 أغسطس 2019 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل عاملتها بلطف.. ترامب يسخر من رفض النائبة طليب زيارة الضفة: جدتها هي الفائز الحقيقي!


سما / وكالات/

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معاملة "إسرائيل" عضو الكونغرس الديمقراطية رشيدة طليب، وسخر من رفضها القيام بزيارة إلى الضفة الغربية، كانت ترغب في رؤية جدتها التسعينية خلالها.

وفي تعليقه على تراجع طليب عن زيارة الضفة بسبب "الشروط التعسفية" التي فرضتها تل أبيب، وصف ترامب خطوة طليب بأنها كانت "مسرحية مخطط لها"، وكتب عبر "تويتر": "إسرائيل عاملت النائبة رشيدة طليب ببالغ الاحترام واللطف، وسمحت لها بزيارة جدتها. وما إن حصلت على الإذن، حتى حاولت إبهار الجمهور وأعلنت بصوت عال أنها لن تزور إسرائيل".

واعتبر ترامب أن "إسرائيل" تصرفت "بشكل مناسب" وتساءل: "ألا يمكن أن يكون ذلك مسرحية"، وتابع: "إنها مسرحية متكاملة، والفائز الحقيقي الوحيد هنا هي جدة طليب، فلم يعد عليها رؤيتها الآن!".

وقد طليب قد أعلنت رفضها الإذن الإسرائيلي المشروط لها بزيارة الضفة، مشيرة عبر "تويتر" إلى أن "محاولة إسكاتي ومعاملتي على أنني مجرمة ليس هو الأمر الذي تريده مني (جدتي)". وأضافت: "لقد قررت أن زيارة جدتي تحت هذه الشروط الظالمة تتعارض مع كل قناعاتي حول محاربة العنصرية والظلم والاضطهاد".

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