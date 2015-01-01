  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خبير اسرائيلي :الجيل الفلسطيني الجديد والمحبط مشكلة لحماس والسلطة واسرائيل

السبت 17 أغسطس 2019 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير اسرائيلي :الجيل الفلسطيني الجديد والمحبط مشكلة لحماس والسلطة واسرائيل


القدس المحتلة/سما/


قال مايكل ميليشتاين رئيس الدائرة الفلسطينية في مركز ديان للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل ابيب انه خلال الموجة  الموجة الأخيرة من الهجمات في غزة والضفة غابت احد الجوانب الهامة عن التحليل الامني الاستراتيجي للاحداث الجارية.


واضاف ان الصورة التمطية لمنفذي العمليات هي تذكير بالتحدي الذي يواجهه الجيل الفلسطيني الشاب، فإلى جانب مسائل التحريض والاحتلال والاقصى، فان تلك العمليات هي تعيبر عن إحباط جيل الشباب الفلسطيني وعزلته وخاصة تجاه والديه وقيادته موضحا ان "الجيل الأصغر سناً انخرط في الموجة الوحيدة من الهجمات التي بدأت في أواخر عام 2015 ، لكنها تبددت في غضون عام تقريبًا  بسبب سلوك إسرائيل السليم ، وتردد السلطة الفلسطينية والجمهور في دفع الاوضاع نحو التدهور ، وأيضًا لأن الشباب أنفسهم (حتى يومنا هذا) فشلوا في الاندماج كقوة بإطار وقيادة ورؤية (تأثيرهم وتمثيلهم على جميع المستويات) بصورة محدودة حتى الان.


وتابع " ان الجديد في هجمات "جيل الشباب" الأخيرة هي أنها تحدث أيضًا في غزة ومن داخل صفوف حماس وليس فقط في الضفة الغربية موضحا ان تلك الهجمات ستظل مصدر إلهام لسكان غزة الآخرين مما يزيد من التحديات امام حماس في ضوء محاولتها إرساء تفاهمات امنية مع تل ابيب. 

  وقال "من الواضح ان المشكلة الاجتماعية الأساسية ستؤثر بشكل أساسي على الحكومتين الفلسطينيتين في الضفة وغزة لكنها أيضًا مشكلة بالنسبة لإسرائيل" موضحا "هذه مجموعة نمت وتحمل طاقات استخدمت حتى الآن في الهجمات ولكن يمكن ترجمتها أيضًا إلى فوضى واحتجاجات جماهيرية واسعة" منوها "للاقتصاد هنا وزن مركزي هام في مواجهة الحدث "انه لن يحل محنة الجيل الأصغر سناً ولكنه سيخفف المشكلة إلى حد كبير" حسب قوله.

 

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الاعلام العبري يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ اطلقت من غزة باتجاه سديروت

وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: لسنا للبيع..وساسة دنماركيون يصفونه بـ"المجنون"

محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة

يائير نتنياهو عن والده : ضعيف يرتكب الهراء

شاهد .. أوغلو يتجول في الخرطوم بحرية ويوزع الهدايا على المارّة

قناة عبرية توضح ماحدث في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد صرف مستحقات شهر يونيو لموظفي غزة

ملحم: الأزمة المالية تراوح مكانها والحكومة ملتزمة بتوفير ما تستطيع للموظفين

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

نتنياهو يحدد شخصا وريثا له لقيادة إسرائيل .. فمن هو ؟

سنوار

تقديرات أمنيّة إسرائيليّة : التهدئة التي تم التوصّل إليها مع حماس "غير قابلة للكسر"