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شباب يعتدون على بائعة في السعودية والسلطات تتدخل (فيديو)

السبت 17 أغسطس 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب يعتدون على بائعة في السعودية والسلطات تتدخل (فيديو)


الرياض /وكالات/

وثق مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من الشباب على بائعة شابة، بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي في جازان.

وأظهر الفيديو وفقا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، أن الشباب قاموا بالاستيلاء على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

وطالب عدد من المغردين بالقبض على الشباب وتقديمهم إلى النيابة العامة لينالوا العقاب الرادع.

ووجه محافظ العيدابي، عبد الله بن محمد الظافري، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ممارسات الشبان وتعديهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.

ووفقا للصحيفة، ستتم محاسبة المتسببين في الواقعة وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بينما وجه المحافظ بدعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.

المصدر: سبق

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