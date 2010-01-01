9 أعوام على رحيل امين الهندي رئيس جهاز المخابرات الأسبق

غزة / سما/

تصادف اليوم السبت ذكرى وفاة اللواء أمين الهندي (أبو فوزي) رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الاسبق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الذي وافته المنية بتاريخ 2010/8/17.

ولد الهندي عام 1940 وإلتحق بصفوف حركة فتح منذ بداية تأسيسها فهو ينتمي لجيل المؤسسين للحركة، وعمل في تنظيم فتح بالقاهرة واتحاد الطلبة ومن ثم عمل في جهاز الأمن الموحد مساعدا للقائد صلاح خلف أبو إياد مؤسس جهاز الأمن الموحد، وكان من الخلايا الطلابية الأولى لفتح في ألمانيا.



وبعد إغتيال صلاح خلف أبو إياد تولى مسؤولية الجهاز حتى دخول السلطة الوطنية لأرض الوطن.



وعين الهندي رئيساً لجهاز المخابرات الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 ويحمل رتبة لواء وهو أول رئيس للمخابرات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية.