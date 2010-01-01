  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

9 أعوام على رحيل امين الهندي رئيس جهاز المخابرات الأسبق

السبت 17 أغسطس 2019 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 أعوام على رحيل امين الهندي رئيس جهاز المخابرات الأسبق


غزة / سما/

 تصادف اليوم السبت ذكرى وفاة اللواء أمين الهندي (أبو فوزي) رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الاسبق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الذي وافته المنية بتاريخ 2010/8/17.

ولد الهندي عام 1940 وإلتحق بصفوف حركة فتح منذ بداية تأسيسها فهو ينتمي لجيل المؤسسين للحركة، وعمل في تنظيم فتح بالقاهرة واتحاد الطلبة ومن ثم عمل في جهاز الأمن الموحد مساعدا للقائد صلاح خلف أبو إياد مؤسس جهاز الأمن الموحد،  وكان من الخلايا الطلابية الأولى لفتح في ألمانيا.


وبعد إغتيال صلاح خلف أبو إياد تولى مسؤولية الجهاز حتى دخول السلطة الوطنية لأرض الوطن.


وعين الهندي رئيساً لجهاز المخابرات الفلسطينية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 ويحمل رتبة لواء وهو أول رئيس للمخابرات العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

الاعلام العبري يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ اطلقت من غزة باتجاه سديروت

نصرالله للاسرائيليين: إن دخلتم أرضنا سيرى العالم تدمير دباباتكم وألويتكم في بث مباشر!

يديعوت تكشف تفاصيل عن المستوطن المصاب بعملية الدهس

وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: لسنا للبيع..وساسة دنماركيون يصفونه بـ"المجنون"

محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة

يائير نتنياهو عن والده : ضعيف يرتكب الهراء

الأخبار الرئيسية

ملحم: الأزمة المالية تراوح مكانها والحكومة ملتزمة بتوفير ما تستطيع للموظفين

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

نتنياهو يحدد شخصا وريثا له لقيادة إسرائيل .. فمن هو ؟

سنوار

تقديرات أمنيّة إسرائيليّة : التهدئة التي تم التوصّل إليها مع حماس "غير قابلة للكسر"

80515

محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة