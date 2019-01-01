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القبض على 6 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في ضواحي القدس

السبت 17 أغسطس 2019 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 6 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في ضواحي القدس


القدس المحتلة / سما /

القت الشرطة فجر اليوم القبض على 6 اشخاص في قضايا منفصلة وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة من نوع الهيروين والكريستال والحشيش والهايدرو بضواحي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وخلال نشاط لفرع مكافحة المخدرات في بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة، تم توقيف 6 أشخاص بقضايا منفصلة، وتم ضبط ما مجموعه 15.2 غرام قائم من مادة يشتبه انها الهيروين المخدر و 85.3 غرام قائم من مادة يشتبه انها القنب الهندي المهجن و 12 َغرام قائم من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر و6.7 غرام قائم من مادة يشتبه أنها مادة الكريستال المخدرة.

وتم احالة المشتبه بهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.

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