دورة متخصصة للاخصائيين النفسيين والاجتماعيين في محافظات الشمال

نابلس / سما /

عقدت نقابة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية دورة تدريبية في محافظة نابلس حول فهم احتياجات المنتفعين، وذلك ضمن آليات التعاون المهني المشترك بين النقابة ومنظمة أطباء بلا حدود – فرنسا MSF-F .

وشارك بالدورة 22 اخصائيا نفسيا واجتماعيا من العاملين في مجال الصحة النفسية، من محافظات طولكرم، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ونابلس، وطوباس.

وتضمن التدريب الذي استمر لمدة يومين المبادئ الرئيسية حول التوثيق وبناء الخطة العلاجية وزيادة الفهم النظري لديناميات البين شخصية في العلاقة المهنية وتحسين مهارات الاخصائيين في التعامل مع التحديات في الجلسات الاولى ومهارات توثيق الجلسات وتقديم الملاحظات.

ونفذ التدريب كادر منظمة اطباء بلا حدود الاخصائيون وسام السائح، وسميح ملحيس، واحمد داوود، وسونيا قطيري، وليا كويتانت، وماريا ووردو، وشروق المدموج، وسونيا قطيري، وباتينا بوهم مسؤولة نشاطات الصحة النفسية في المنظمة.

وفي نهاية التدريب، تم تخريج الدورة بحضور نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين الدكتور إياد عثمان ومنسقة منظمة أطباء بلا حدود - فرنسا MSF جينيفر كريغ.

وقدم الدكتور عثمان شكره لمنظمة اطباء بلا حدود، معربا عن رغبة النقابة في تنفيذ هذه الدورة لتشمل المحافظات الاخرى في الجنوب والوسط.

كما شكر طاقم الترجمة ليالي ظريفة وياسمين صبح وللمدير الاداري واللوجيستي اياد الحلو، وجمعية بذور ومديرها رائد الدبعي على استضافة الدورة.

من جهتها، ابدت جينيفر كريغ سعادتها في هذا التعاون المثمر، آملة الاستمرار في التعاون بما يخدم الاخصائيين والمنتفعين.